Реклама
0

Аналитика Olimpbet на матч за Суперкубок Англии между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем»

Кто возьмет первый трофей клубного сезона в Европе?

«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». 10 августа, 19:00 (время Астаны)

Английский сезон открывается на «Уэмбли»

Англичане первыми среди всех европейских футбольных держав начинают новый сезон. Открывается он сражением за Суперкубок страны, который в одноматчевом споре разыграют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

Эксперты Olimpbet видят в мерсисайдцах безоговорочных фаворитов в битве за трофей, хотя им, по большому счету, предстоит выездная встреча. «Кристал Пэлас» – лондонский клуб, а финалы всех кубковых турниров на родине футбола непременно принимает легендарный столичный стадион «Уэмбли».

Сенсационный «Кристал Пэлас» и чемпионский «Ливерпуль»

Английский Суперкубок традиционно оспаривают чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка страны. И если завоевание золотых медалей «скаузерами» неожиданностью не стало, то победа «Кристал Пэлас» в розыгрыше старейшего в мире клубного турнира – самая настоящая сенсация.

Для «орлов» Кубок Англии-2025 вообще стал первым в 120-летней клубной истории трофеем. А в его решающем матче, напомним, лондонцы обыграли не кого-нибудь, а «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы – 1:0. Кстати, на «Уэмбли».

История встреч и последние тенденции

«Ливерпуль» имеет огромный перевес в общей статистике взаимоотношений с «Кристал Пэлас», выиграв 38 матчей из 67 за всю историю противостояния двух клубов.

Однако в последнее время столичная команда нередко портит нервы более именитым мерсисайдцам. Скажем, из шести предыдущих очных дуэлей за «красными» остались лишь две, трижды соперники расходились миром и одна победа в активе «стекольщиков».

«Ливерпуль» не сумел одолеть «Кристал Пэлас» и в заключительном туре чемпионского сезона АПЛ-2025, причем на своем поле – ничья 1:1. Правда, к тому времени команда Арне Слота уже давно обеспечила себе титул, а коллектив Оливера Гласнера приехал на «Энфилд» с багажом положительных эмоций, сразу после завоевания Кубка Англии.

Кадровые изменения в межсезонье

В межсезонье оба клуба заметно изменили свои составы. У «Кристал Пэлас» серьезных потерь пока больше, чем приобретений. Столичную команду покинул центральный защитник Роб Холдинг, перебравшийся в американскую МЛС. А Бен Чилуэлл и Мэтт Тернер вернулись соответственно в «Челси» и «Ноттингем Форест» в связи с окончанием срока арендного соглашения.

У «Ливерпуля» тоже есть трансферы на выход: Трент Александер-Арнольд перебрался в мадридский «Реал», Луис Диас пополнил ряды «Баварии». Однако имена новичков «скаузеров» звучат не менее грозно: Флориан Вирц, Хуго Экитике, Жереми Фримпонг, Милош Керкез.

При этом аналитики Olimpbet полагают, что наибольшие шансы отметиться голом в битве за Суперкубок Англии имеет Мохаммед Салах – представитель старой гвардии «Ливерпуля». А сам матч на арене «Уэмбли», по их мнению, должен быть «верховым».

Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Какие шансы на Еврокубки у Казахстана, по мнению 1xBet?
вчера, 08:12Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи КПЛ между «Елимаем» и «Актобе», а также «Кайсаром» и «Ордабасы»
10 августа, 07:20Реклама
Что Olimpbet ожидают от матчей в квалификации Лиги конференций «Лозанна» – «Астана» и «Андерлехт» – «Шериф»?
7 августа, 09:05Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи «Кайрат» – «Слован» и «Фейеноорд» – «Фенербахче» в Лиге чемпионов
6 августа, 11:25Реклама
Чего ждать от наших команд в Еврокубках? Оценка от 1xBet
14 августа, 07:48Реклама
Ставка Без Риска От 1xBet на матч «Кайрат» – «Слован»
4 августа, 06:27Реклама
Как проведут свои матчи в КПЛ «Актобе» и «Астана» после сражений в Лиге конференций? Мнение Olimpbet
13 августа, 07:55Реклама
Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet
1 августа, 08:02
Казахстанские клубы продолжают биться в квалификации Лиги конференций. В Olimpbet проанализировали шансы команд на выход в следующий раунд
31 июля, 11:32Реклама
Аналитика Olimpbet на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» – КуПС, а также – на встречу косовской «Дриты» против «Копенгагена» из столицы Дании
29 июля, 11:30Реклама