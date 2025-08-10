Аналитика Olimpbet на матч за Суперкубок Англии между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем»

Кто возьмет первый трофей клубного сезона в Европе?

«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». 10 августа, 19:00 (время Астаны)

Английский сезон открывается на «Уэмбли»

Англичане первыми среди всех европейских футбольных держав начинают новый сезон. Открывается он сражением за Суперкубок страны, который в одноматчевом споре разыграют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

Эксперты Olimpbet видят в мерсисайдцах безоговорочных фаворитов в битве за трофей, хотя им, по большому счету, предстоит выездная встреча. «Кристал Пэлас» – лондонский клуб, а финалы всех кубковых турниров на родине футбола непременно принимает легендарный столичный стадион «Уэмбли».

Сенсационный «Кристал Пэлас» и чемпионский «Ливерпуль»

Английский Суперкубок традиционно оспаривают чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка страны. И если завоевание золотых медалей «скаузерами» неожиданностью не стало, то победа «Кристал Пэлас» в розыгрыше старейшего в мире клубного турнира – самая настоящая сенсация.

Для «орлов» Кубок Англии-2025 вообще стал первым в 120-летней клубной истории трофеем. А в его решающем матче, напомним, лондонцы обыграли не кого-нибудь, а «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы – 1:0. Кстати, на «Уэмбли».

История встреч и последние тенденции

«Ливерпуль» имеет огромный перевес в общей статистике взаимоотношений с «Кристал Пэлас», выиграв 38 матчей из 67 за всю историю противостояния двух клубов.

Однако в последнее время столичная команда нередко портит нервы более именитым мерсисайдцам. Скажем, из шести предыдущих очных дуэлей за «красными» остались лишь две, трижды соперники расходились миром и одна победа в активе «стекольщиков».

«Ливерпуль» не сумел одолеть «Кристал Пэлас» и в заключительном туре чемпионского сезона АПЛ-2025, причем на своем поле – ничья 1:1. Правда, к тому времени команда Арне Слота уже давно обеспечила себе титул, а коллектив Оливера Гласнера приехал на «Энфилд» с багажом положительных эмоций, сразу после завоевания Кубка Англии.

Кадровые изменения в межсезонье

В межсезонье оба клуба заметно изменили свои составы. У «Кристал Пэлас» серьезных потерь пока больше, чем приобретений. Столичную команду покинул центральный защитник Роб Холдинг, перебравшийся в американскую МЛС. А Бен Чилуэлл и Мэтт Тернер вернулись соответственно в «Челси» и «Ноттингем Форест» в связи с окончанием срока арендного соглашения.

У «Ливерпуля» тоже есть трансферы на выход: Трент Александер-Арнольд перебрался в мадридский «Реал», Луис Диас пополнил ряды «Баварии». Однако имена новичков «скаузеров» звучат не менее грозно: Флориан Вирц, Хуго Экитике, Жереми Фримпонг, Милош Керкез.

При этом аналитики Olimpbet полагают, что наибольшие шансы отметиться голом в битве за Суперкубок Англии имеет Мохаммед Салах – представитель старой гвардии «Ливерпуля». А сам матч на арене «Уэмбли», по их мнению, должен быть «верховым».