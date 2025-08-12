Останется ли представитель Казахстана в Лиге чемпионов? Аналитика Olimpbet на ответный матч между «Слованом» и «Кайратом»

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи.

«Слован» (Словакия) – «Кайрат» (Казахстан). 12 августа, 23:15 (время Астаны).

Первый матч – 0:1

В минувшую среду чемпион Казахстана сделал заявку на выход в решающую стадию отбора квалификации главного еврокубка. Впрочем, перевес в один мяч – преимущество весьма зыбкое, совершенно не дающее никаких гарантий.

Эксперты Olimpbet видят в «Словане» безоговорочного фаворита ответной встречи, которая пройдет в Братиславе. При этом все же теперь считают, что у «Кайрата» больше шансов пройти в отборочный раунд «плей-офф».

Результат алматинского матча совершенно не отражает того преимущества, которым владели казахстанцы. «Кайрат» заметно превзошел «Слован» по ударам (7-1), в два раза чаще подавал угловые (8-4), да и мячом владел заметно больше игрового времени (56 % - 44 %).

К тому же большую часть второго тайма словаки действовали в меньшинстве . За две желтые карточки был удален ганский полузащитник «небесно-голубых» Рахим Ибрахим, который из-за дисквадификации теперь не поможет своей команде в домашнем противостоянии.

Плюс ко всему, в родных стенах «Словану» предстоит обходиться еще и без своего главного тренера Владимира Вайсса, он также получил красную карточку по ходу алматинской встречи.

Тем не менее не приходится сомневаться – вся борьба в этой паре еще впереди. На своем поле словаки сделают все возможное, чтобы ликвидировать дефицит в один гол, чтобы добиться решающего перевеса.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что в ответном сражении «Слован» практически наверняка забьет, причем с немалой степенью вероятности – больше одного мяча.

Впрочем, они верят и в гол «Кайрата», поэтому вполне логично, что ожидают «верховой» матч на арене «Тегельне Поле».

«Брюгге» (Бельгия) – «Зальцбург» (Австрия). 12 августа, 22:30.

Первый матч – 1:0

В минувшем сезоне обе эти команды выступали на общем этапе Лиги чемпионов, а бельгийцы и вовсе запрыгнули в евровесну и даже преодолели барьер 1/16 финала турнира.

Но в этом розыгрыше одного из них точно не будет на групповой стадии главного еврокубка, и эксперты Olimpbet склоняются к тому, что ЛЧ-2025/26 досрочно завершится для представителя Австрии.

«Брюгге» был сильнее «Зальцбурга» в первой части противостояния не только по счету. Неделю назад альпийская команда совершенно не чувствовала себя хозяином положения в родных стенах, уступив гостям почти по всем важнейшим статистическим показателям.

К тому же «черно-синие» уже имеют победный опыт в домашних битвах с «быками». В 1/16-й розыгрыша Лиги Европы сезона-2018/19 «Брюгге» на своем поле обыграл «Зальцбург» со счетом 2:1. Правда, в ответной встрече австрийцы взяли убедительный реванш (4:0) и прошли дальше.

Но сейчас аналитики Olimpbet практически не верят в «быков», полагая, что у бельгийцев на победу шансов примерно в три раза больше, хотя «Брюгге» вполне устроит даже ничейный исход.