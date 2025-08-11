Реклама
0

Какие шансы на Еврокубки у Казахстана, по мнению 1xBet?

Алматинский клуб «Кайрат» продолжает свое феноменальное шествие в Лиге Чемпионов. Волевая победа на последних минутах матча против «Слована» дарит надежду на успех. Выход в общий этап ЛЧ уже не кажется недосягаемым препятствием. А вот столичная «Астана” не смогла порадовать казахстанских фанатов своим выступлением. В Швейцарии против местной «Лозанны» астанчане крупно проиграли со счетом 3-1, оставив небольшие шансы на успех в следующем матче. 

Какие же имеются варианты у наших клубов в дальнейшем? 

В случае отстаивания минимального разрыва против «Слована», у «Кайрата» будет ещё один матч в Лиге Чемпионов против шотландского «Селтика». Учитывая две красные (у полевого игрока и у главного тренера словаков), вероятность прохода в решающий раунд довольно большие. Компания 1XBET считает, что «Кайрату» по силам пройти дальше. 1.61 коэффициент на проход дальше от аналитиков букмекерской компании. Но несмотря на солидный коэффициент на проход, в саму победу верят с трудом, отдавая предпочтение словакам. 

 «Астане» потребуется сильно постараться, чтобы пройти дальше по сетке. Матч в столице Казахстана обязан заканчиваться со счетом 3-0 в пользу хозяев. На такой расклад компания 1XBET даёт невероятный коэффициент 20. Саму победу «Астану» можно забрать с котировкой 2.41, что довольно приятно, учитывая реалии прошедшей встречи в Лозанне. Вероятность минимально допустимой победы конечно же присутствует. Матч в Молдове с «Зимбру» показал, что у астанчан имеется характер для решающих матчей.

Компания 1XBET не просто предлагает поддержать казахстанские коллективы в Еврокубках, но и напоминает про невероятную акцию «Автобум». Уже третий сезон беспрецедентная акция радует жителей Казахстана роскошными призами и подарками. Условия акции как всегда просты:

-осуществляйте прогнозы от 15000 тенге  на спортивные события

-получайте билеты на страницу акции

-копите билеты и выигрывайте призы

Главные призы нового сезона акции «Автобум» – 2 электрокара Lixiang L6, комфортабельный автомобиль Toyota Camry 80, резвая BMW 5 серии и сумасшедший Mercedes-Benz GLE. 

Поддерживайте любимые клубы и выигрывайте 1 из 5 новеньких авто вместе с лицензированной букмекерской компанией 1XBET

Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Аналитика Olimpbet на матч за Суперкубок Англии между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем»
10 августа, 11:30Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи КПЛ между «Елимаем» и «Актобе», а также «Кайсаром» и «Ордабасы»
10 августа, 07:20Реклама
Что Olimpbet ожидают от матчей в квалификации Лиги конференций «Лозанна» – «Астана» и «Андерлехт» – «Шериф»?
7 августа, 09:05Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи «Кайрат» – «Слован» и «Фейеноорд» – «Фенербахче» в Лиге чемпионов
6 августа, 11:25Реклама
Чего ждать от наших команд в Еврокубках? Оценка от 1xBet
14 августа, 07:48Реклама
Ставка Без Риска От 1xBet на матч «Кайрат» – «Слован»
4 августа, 06:27Реклама
Как проведут свои матчи в КПЛ «Актобе» и «Астана» после сражений в Лиге конференций? Мнение Olimpbet
13 августа, 07:55Реклама
Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet
1 августа, 08:02
Казахстанские клубы продолжают биться в квалификации Лиги конференций. В Olimpbet проанализировали шансы команд на выход в следующий раунд
31 июля, 11:32Реклама
Аналитика Olimpbet на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» – КуПС, а также – на встречу косовской «Дриты» против «Копенгагена» из столицы Дании
29 июля, 11:30Реклама