Какие шансы на Еврокубки у Казахстана, по мнению 1xBet?

Алматинский клуб «Кайрат» продолжает свое феноменальное шествие в Лиге Чемпионов. Волевая победа на последних минутах матча против «Слована» дарит надежду на успех. Выход в общий этап ЛЧ уже не кажется недосягаемым препятствием. А вот столичная «Астана” не смогла порадовать казахстанских фанатов своим выступлением. В Швейцарии против местной «Лозанны» астанчане крупно проиграли со счетом 3-1, оставив небольшие шансы на успех в следующем матче.

Какие же имеются варианты у наших клубов в дальнейшем?

В случае отстаивания минимального разрыва против «Слована», у «Кайрата» будет ещё один матч в Лиге Чемпионов против шотландского «Селтика». Учитывая две красные (у полевого игрока и у главного тренера словаков), вероятность прохода в решающий раунд довольно большие. Компания 1XBET считает, что «Кайрату» по силам пройти дальше. 1.61 коэффициент на проход дальше от аналитиков букмекерской компании. Но несмотря на солидный коэффициент на проход, в саму победу верят с трудом, отдавая предпочтение словакам.

«Астане» потребуется сильно постараться, чтобы пройти дальше по сетке. Матч в столице Казахстана обязан заканчиваться со счетом 3-0 в пользу хозяев. На такой расклад компания 1XBET даёт невероятный коэффициент 20. Саму победу «Астану» можно забрать с котировкой 2.41, что довольно приятно, учитывая реалии прошедшей встречи в Лозанне. Вероятность минимально допустимой победы конечно же присутствует. Матч в Молдове с «Зимбру» показал, что у астанчан имеется характер для решающих матчей.

Компания 1XBET не просто предлагает поддержать казахстанские коллективы в Еврокубках, но и напоминает про невероятную акцию «Автобум» . Уже третий сезон беспрецедентная акция радует жителей Казахстана роскошными призами и подарками. Условия акции как всегда просты:

-осуществляйте прогнозы от 15000 тенге на спортивные события

-получайте билеты на страницу акции

-копите билеты и выигрывайте призы

Главные призы нового сезона акции «Автобум» – 2 электрокара Lixiang L6, комфортабельный автомобиль Toyota Camry 80, резвая BMW 5 серии и сумасшедший Mercedes-Benz GLE.

Поддерживайте любимые клубы и выигрывайте 1 из 5 новеньких авто вместе с лицензированной букмекерской компанией 1XBET