Габдуллин проведет бой на OCTAGON 43
Казахстанский боец, временный чемпион лиги OCTAGON Алишер Габдулин выступит на турнире 22 ноября.
Его соперником станет азербайджанец Фарид Алибабазаде.
Алишер идет на серии из 7 побед.
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