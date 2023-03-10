Лига OCTAGON заявила о «договорняке» на последнем турнире

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Лига OCTAGON выпустила заявление, в котором сообщила, что пресекла попытку организации договорного поединка: команда Одилхона Камолова пыталась подкупить Камила Каратэ.

Таджику обещали заплатить $6000: половина суммы – сразу, другая – после боя. Камил взял деньги, но сразу обратился к руководству лиги. Он объяснил, что деньги взял потому, что ему поставили ультиматум – либо берешь половину суммы, либо боя не будет. Лига изъяла деньги и хранит в качестве вещественного доказательства.

Бой в итоге OCTAGON провел только после заявления Камила на общем собрании, что он не будет сдавать бой и намерен драться честно, а договорняка точно не будет, потому что он сам передал информацию о попытке подкупа.

Бой в итоге был признан несостоявшимся – Камил сломал руку при падении в первом раунде.

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