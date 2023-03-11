Аян Турсын проведет бой с Курманбековой
Казахстанка Аян Турсын проведет бой на турнире
OCTAGON 43 в Алматы против кыргызски Бактыгуль Курманбековой.
Бакытгуль бросила вызов казахстанке, получив ответ. И вот их бой состоится 22 марта.
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