Аян Турсын проведет бой с Курманбековой

Казахстанка Аян Турсын проведет бой на турнире

OCTAGON 43 в Алматы против кыргызски Бактыгуль Курманбековой.

Бакытгуль бросила вызов казахстанке, получив ответ. И вот их бой состоится 22 марта.

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