Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец MMA из Казахстана Асу Алмабаев прокомментировал слухи о подписании контракта с UFC.

«Все хорошо – вместе с Шавкатом вернулись из США. Благополучно бой провели, как все видели – весь Казахстан наблюдал за этим большим событием. По мне с UFC есть новости, но пока публиковать не буду нигде. Сначала в Instagram сообщу. Есть новости, которые нельзя говорить», – сказал Алмабаев Legalbet.

Фанаты Рахмонова раскачивают бой с Ковингтоном: атаковали инстаграм американца и требуют ответить на вызов Шавката

«Айбек Шокпутов сказал, что я следующий, кто должен выиграть титул NAIZA». «Лысый хищник» Еренгаипов о тренировках с Жумагуловым, своих воспитанниках в NAIZA и бое за титул

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий