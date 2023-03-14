Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Боец MMA из Казахстана Асу Алмабаев прокомментировал слухи о подписании контракта с UFC.

«Все хорошо – вместе с Шавкатом вернулись из США. Благополучно бой провели, как все видели – весь Казахстан наблюдал за этим большим событием. По мне с UFC есть новости, но пока публиковать не буду нигде. Сначала в Instagram сообщу. Есть новости, которые нельзя говорить», – сказал Алмабаев Legalbet.

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