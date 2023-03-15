Экс-боец АСА Касымханов выступит на турнире OCTAGON

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Нурсултан Касымханов OCTAGON Спорт Казахстана

На турнире OCTAGON 43 в Алматы выступит Нурсултан Касымханов (11-4).

Для топового казахстанского бойца это будет первый поединок в лиге OCTAGON. Последние четыре боя Нурсултан провел в ACA. Соперником Касымханова будет иранский нокаутер Мортеза Резаи (6-2), идущий на серии из двух досрочных побед.

Турнир пройдёт в Алматы 22 марта.

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