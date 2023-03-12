Лига OCTAGON предоставила доказательства подкупа Камила Каратэ соперником

Лига MMA OCTAGON опубликовала запись телефонных разговоров, свидетельствующих о том, что бой прошедшего в Ташкенте турнира OCTAGON 42 между Одилхоном Камоловым и Камариддином Хасановым по прозвищу «Камил Каратэ» мог иметь договорной характер, сообщает Prosports.kz.

В Telegram-канале евразийского промоушена были выложены разговоры Одилхона Камолова и его представителя Дильшодбека Умирова (Дитто), которые пытались подкупить Камила Карате.

Камолов: «В стойке сделаю проход и бросок, дальше сделаем, что хотели. Пусть я не опозорюсь перед своими родителями!»

Умиров: «Конечно отдаст, я же дал эти деньги. Гарантии моих слов тебе достаточно?»

«Отметим, что Камолов и Умиров до сих пор продолжают обманывать общественность. После всех фактов, предоставленных лигой, любые заявления двух этих лиц не стоят и гроша», – говорится в заявлении лиги.

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