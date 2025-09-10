Минцифры опровергло включение «Фонбета» в список сайтов, которые будут работать при отключении интернета

«Фонбет» не попадет в «белый список» сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета, заявили в Минцифры.

«Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке.

По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как «Фонбет». Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют.

Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки», – сообщили в Минцифры.

На первом этапе в «белый список» сайтов вошли Госуслуги, сервисы «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-Банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК), а также другие сервисы из списка Минцифры .