  • Маккиннон возглавил гонку снайперов НХЛ с 19 шайбами в 24 играх, обогнав Гики (18). Капризов – 3-й с 16 голами, Кросби, Маршанд, Джарвис и Робертсон делят 4-е место с 15
Нэтан Маккиннон возглавил гонку снайперов НХЛ с 19 шайбами в 24 играх.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:3 Б). 

На счету 30-летнего канадца 41 (19+22) очко в 24 играх в текущем сезоне. 

Он единолично возглавил гонку снайперов лиги, обогнав форварда «Бостона» Моргана Гики (18 голов в 26 играх). 

На третьем месте идет форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 16 шайбами в 25 играх.

Четвертое место делят 4 игрока – Сидни Кросби («Питтсбург», 15 в 23), Брэд Маршанд («Флорида», 15 в 23), Сет Джарвис («Каролина», 15 в 24) и Джейсон Робертсон («Даллас», 15 в 25). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
