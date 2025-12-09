Сакик о лидерстве «Колорадо» в НХЛ: «Ребята полны энтузиазма после обидного вылета от «Далласа». Не скажу, что мы искупаем вину, но было много раздражения из-за той неудачи»

Джо Сакик связал успешную игру «Колорадо» с ранним вылетом из прошлого плей-офф.

Президент «Колорадо » по хоккейным операциям Джо Сакик высказался о лидерстве команды в общей таблице НХЛ .

«Эвеланш» возглавляют ее с 48 очками в 29 играх. В прошлом сезоне денверцы вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Далласу » (3-4, 2:4 в седьмой игре при 2:0 после двух периодов).

«Ребята вернулись полными энтузиазма после обидного вылета в прошлом плей-офф. Не скажу, что мы искупаем вину, но в команде было много раздражения из-за той неудачи, из-за того, как мы проиграли «Далласу».

Мы все считали, что очень хорошо сыграли в серии. «Старс» – отличная команда, и они воспользовались моментом, когда это нужно было больше всего. Мы – нет, и это составило разницу.

Было видно, что в тренировочном лагере все ребята проявляли себя с лучшей стороны. Они чувствовали, что им еще многое предстоит доказать», – сказал Сакик.