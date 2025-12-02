Мингачев о 2:3 от «Салавата»: «ЦСКА чуть не повезло с реализацией моментов, продолжаем работать. Есть позитив в том, что удалось отыграться»

Тахир Мингачев подвел итоги матча ЦСКА против «Салавата».

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3 Б).

По ходу игры ЦСКА отыгрался с 0:2

– Конечно, есть позитив в том, что удалось отыграться, но в любом случае мы играем на победу. Нам чуть не повезло с реализацией моментов, но мы продолжаем работать.

– Вы говорите про реализацию, это единственное, в чем вас переиграл «Салават Юлаев»?

– В большинстве, получается, они забили на один гол больше.

– Перед матчем мамы некоторых игроков проводили символическое вбрасывание. Насколько это наложило дополнительные эмоции на команду?

– Мамы – это вообще святое, тут даже комментировать не нужно, все прекрасно понимали, какой это праздник.

– Как на команде отразилось отсутствие Спронга?

– Это дополнительная ответственность и мотивация доказать, что не только один игрок может набирать очки, а если его нет, это должны делать другие. Мы сыграли в командный хоккей, здорово давили соперников на протяжении двух с половиной периодов, – сказал Мингачев.

Никитин об отсутствии Спронга: «Тренерское решение, играли те, кто на команду играет. Смотрите на турнирную таблицу, статистика личная со статистикой командной не совпадает»