Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после матча с «Северсталью» (2:3).

– Плюшевые мы, что тут говорить. Добрые и уступчивые, какими быть не должны. В первом периоде были моменты, чтобы решить исход матча. Во втором проиграли единоборства. Проигрывали много вбрасываний.

Нам надо добавлять в характере. Все остальное видно и лежит на поверхности.

Надо честно смотреть правде в глаза. Так не сражаются за победу, так не играют в контактных видах спорта, не играют при своих болельщиках. Боксер пытается нанести удар, чтобы нокаутировать соперника, а мы принимаем удары эти на себя.

– Связано ли это с удалениями?

– Есть такой психологический комплекс и барьер. Очень много пропускаем в меньшинстве. Если не пропускаем, то уходим с очками.

Голы мы забиваем тяжело. Нам с трудом даются забитые шайбы. Надо добавлять в агрессии и в физике. В паузу потренируем все это. По характеру сегодняшняя игра не понравилась, – сказал Десятков.

«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе