Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
Игорь Никитин не стал комментировать ситуацию вокруг Дэниэла Спронга.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не стал комментировать ситуацию вокруг нападающего Дэниэла Спронга.
В 29 играх сезона Спронг набрал 31 (12+19) балл, он является лучшим бомбардиром ЦСКА. Форвард не играет с 27 ноября.
Сегодня ЦСКА победил «Салават» со счетом 3:1.
– Можете ли прокомментировать отсутствие Спронга? Стоит ли его ждать в ближайших играх?
– Без комментариев, наверное, – сказал Никитин.
