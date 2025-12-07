Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»

Игорь Никитин не стал комментировать ситуацию вокруг Дэниэла Спронга.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не стал комментировать ситуацию вокруг нападающего Дэниэла Спронга .

В 29 играх сезона Спронг набрал 31 (12+19) балл, он является лучшим бомбардиром ЦСКА. Форвард не играет с 27 ноября.

Сегодня ЦСКА победил «Салават» со счетом 3:1.

– Можете ли прокомментировать отсутствие Спронга? Стоит ли его ждать в ближайших играх?

– Без комментариев, наверное, – сказал Никитин.

