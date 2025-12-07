  • Спортс
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча «Ак Барса» с «Нефтехимиком».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:1).

– После прошлой неудачной игры мы просили добавить в движении и концентрации, ребята нас услышали. Было много борьбы и единоборств, мы одержали хорошую командную победу. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– Что стало ключевым фактором для победы?

– У нас еще в прошлом сезоне был момент, когда после ярких матчей выдавали не очень хорошую игру. Работаем в первую очередь над этим.

Предыдущее дерби провели не так, как хотелось, и сегодня было важно правильно отреагировать. В принципе, это получилось, один из основных моментов – правильно воспринимать свое состояние.

Если брать эту игру в целом, то характер сказался. Игру можно разбить на отрезки, когда было много удалений. Но мы одержали командую победу за счет характера.

– Впереди у команды большая пауза, какие будут планы у команды на этот период?

– Наших ребят вызвали в сборную России и Беларуси, они уедут в Новосибирск. Основная задача для оставшихся в Казани – восстановиться, потому что есть повреждения. Будем готовиться к следующей части сезона.

– Отъезд тренера Константина Шафранова на Кубок Первого канала повлияет на команду?

– Сейчас есть много технологий, будем на связи. В любом случае все аспекты игры мы в тренерском штабе обсуждаем вместе. Вызов в сборную – это честь, и для клуба тоже хороший момент, что есть представители в тренерском штабе сборной.

– Третий раз в сезоне против Нижнекамска играл Тимур Билялов. Вы намеренно ставите его в состав против команды из его родного города?

– Мы учитываем разные факторы. Максим Арефьев пока получает опыт игры в КХЛ, две игры подряд ему было бы сложно сыграть. Заранее планировали, что сыграет Тимур. Дальше тоже будем учитывать разные факторы при выборе состава, в том числе по вратарской линии, – сказал Гатиятулин. 

«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
