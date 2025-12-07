КХЛ оштрафовала Михайлиса, Юрчо и Шайхметденова за удары клюшкой, Шэна – за начало драки

КХЛ оштрафовала четырех хоккеистов по итогам игрового дня.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал четырех хоккеистов. Наказанию подверглись Никита Михайлис («Металлург»), Томаш Юрчо («Лада»), Ансар Шайхметденов («Барыс») и Павел Шэн («Адмирал»).

«Нефтехимик» – «Металлург»

Время – 39:07

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Металлурга» Никиту Михайлиса наказание по п. 1.13.1 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу.

«Лада» – «Динамо» Москва

Время – 4:51

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Лады» Томаша Юрчо наказание по п. 1.13.1 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу.

«Барыс» – «Спартак»

Время – 58:43

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Барыса» Ансар Шайхметденов наказание по п. 1.13.1 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу.

«Адмирал» – «Локомотив»

Время – 16:46

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Адмирала» Павла Шэна по п. 3.4 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), и подвергнуть его денежному штрафу.