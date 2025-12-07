Макдэвид вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 42 очка. Лидирует Маккиннон – 48 баллов
Коннор Макдэвид вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:2).
28-летний нападающий вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров лиги. На его счету стало 42 (14+28) очка за 29 матчей.
Лидирует в списке форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. В его активе 48 (24+24) результативных действий за 28 игр при полезности «плюс 35».
Сорокин с шатаутом против «Тампы» – 3-я звезда дня в НХЛ. В тройке также Маккиннон с дублем и Беннетт с 1+3
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
