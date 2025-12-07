  • Спортс
Макдэвид вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ – 42 очка. Лидирует Маккиннон – 48 баллов

Коннор Макдэвид вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:2).

28-летний нападающий вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров лиги. На его счету стало 42 (14+28) очка за 29 матчей.

Лидирует в списке форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. В его активе 48 (24+24) результативных действий за 28 игр при полезности «плюс 35».

Сорокин с шатаутом против «Тампы» – 3-я звезда дня в НХЛ. В тройке также Маккиннон с дублем и Беннетт с 1+3

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
