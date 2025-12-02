Панин о хите против Соркина: «Я расстроился, не хотел ему куда-то попасть. Он выезжал из-под игрока с опущенной головой, я сделал силовой прием. Извинился после матча»

Григорий Панин извинился за силовой прием против Максима Соркина.

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, что извинился за силовой прием против нападающего ЦСКА Максима Соркина.

В понедельник, 1 декабря, «Салават Юлаев » на выезде обыграл ЦСКА в серии буллитов со счетом 3:2.

В начале первого периода Панин применил жесткий силовой прием против Соркина, в результате чего форвард ЦСКА получил травму и не смог продолжить игру.

«Силовой против Соркина? Я расстроился, честно. Только в третьем периоде в себя пришел. Я не хотел ему куда-то попасть... Он, наверное, просто не ожидал этого.

Он выезжал из-под игрока с опущенной головой, и я сделал силовой прием. Неприятно и не по себе было после этого. Я извинился после матча. У нас такой вид спорта – сегодня ты, а завтра тебя», – сказал Панин.