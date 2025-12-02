Григорий Панин: «Смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты. Единицы людей в мире, которые могут в 40 лет играть на таком уровне. Низкий поклон таким ребятам, это чудо»

Григорий Панин: смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты.

40-летний капитан «Салавата Юлаева » Григорий Панин оценил игру форварда «Вашингтона » Александра Овечкина и нападающего «Питтсбурга » Евгения Малкина.

На счету 40-летнего Овечкина 25 (12+13) баллов в 26 матчах. 39-летний Малкин в 25 играх регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (6+20) очков.

– Я смотрю на Овечкина и Малкина и думаю, что они космонавты. Единицы людей в мире, их по пальцам одной руки можно пересчитать, которые могут в 40 лет играть на таком уровне, находиться в такой форме, еще и забивать голы. Я просто снимаю шляпу перед ними. Низкий поклон таким ребятам. Это, конечно, чудо.

– Не рано ли мы их ждем в Континентальной хоккейной лиге, раз такой чудесный сезон получается?

– Думаю, они сами решат, стоит ли им возвращаться. В любом случае, здесь их дом. Они здесь родились и у них свой менталитет. Здесь они будут приносить пользу на любом поприще, – сказал Панин.