Мартин Гернат: «Каждый соперник хочет обыграть «Локомотив», потому что мы чемпионы. Все пытаются показывать свою лучшую игру»

Мартин Гернат: каждый хочет обыграть «Локомотив», потому что мы чемпионы.

Словацкий защитник «Локомотива » Мартин Гернат ответил на вопрос о том, почувствовал ли он другое отношение к команде со стороны соперников в регулярном чемпионате-2025/26.

В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Гагарина.

«Конечно, мы чувствуем настрой команд на нас. Каждый соперник хочет обыграть «Локомотив», потому что мы чемпионы.

Все пытаются показывать свою лучшую игру. Поэтому для нас каждая игра в сезоне – новый вызов. У нас на этот сезон еще более высокие ожидания», – сказал Гернат.