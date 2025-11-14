Экс-тренер «Вегаса» Келли о Кубке Стэнли-2018: «Овечкин наводит страх. В финале он был сильно мотивирован, блокировал броски, бросался на ворота – делал все для победы»

Экс-тренер «Вегаса» высказался о финале Кубка Стэнли-2018.

Тренер «Шанхая » Майк Келли, который ранее работал в «Вегасе », высказался об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в финале Кубка Стэнли-2018.

«Кэпиталс» в пяти матчах обыграли «Голден Найтс» и завоевали свой первый в истории Кубок Стэнли . Овечкин получил приз самому ценному игроку плей-офф.

– В финале магия от вас отвернулась?

– Нет, просто «Вашингтон » был лучшей командой. Был один момент. Мы выиграли первый матч, а во втором проигрывали 2:3. И до конца оставалось около двух минут. У нас появилась возможность сравнять счет.

– А потом Холтби сделал тот самый сэйв.

– Холтби сделал тот самый сэйв. И ведь ворота были полностью открыты. А Холтби просто взял и перекрыл их своей клюшкой. Когда это произошло, я подумал: «О-оу». Если вы собираетесь победить, вам нужны такие моменты. И нужно, чтобы они складывались в вашу пользу.

А потом я посмотрел на скамейку «Вашингтона». Я увидел Ови, он сходил с ума. Подумал: «Если этот парень заведется, у нас проблемы» (смеется). Ови играл очень хорошо, Том Уилсон играл очень хорошо, Холтби играл очень хорошо. Они были лучшей командой и заслужили победу в той серии.

Мы играли не так хорошо, могли сыграть лучше.

– Вы упомянули Овечкина, Уилсона, Холтби, однако ни слова не сказали про Евгения Кузнецова. А ведь многие считали, что «Конн Смайт» должен был забирать он.

– Да, он провел отличный плей-офф, здорово сыграл против нас. Мы надеялись, что он не будет так хорош, но он был.

– Если бы вы могли взять в Санкт-Петербург одного игрока из той команды, кто бы это был?

– Многих мог бы взять. Мне очень нравится Марк-Андре Флери. Просто потому, что он отличный вратарь, а еще шикарная личность. Такие игроки освещают раздевалку. Он полон жизненной энергии, очень позитивный и веселый человек.

Никто не работает так же усердно, как он, однако он всегда делает это с улыбкой на лице. Такой настрой передается всем остальным в раздевалке. Но вообще это тяжелый вопрос для меня. Там было так много хороших ребят…

– Флери знал Овечкина лучше всех остальных вратарей в НХЛ. И, казалось, кто как не он должен был его остановить. Почему, на ваш взгляд, не удалось?

– Его голы никогда не бывают случайными. Овечкин забил так много, потому что знает, что делает. Это очень талантливый игрок. Я не знаю Алекса лично, но игрок такого уровня точно знает, куда идет шайба и куда и как он хочет ее направить, прежде чем она до него дойдет.

И это не единственная положительная черта – он такой большой, такой мощный! Он наводит страх. Особенно в том финале – он был очень сильно мотивирован, как и на протяжении всего плей-офф.

Он блокировал броски, проводил силовые приемы, бросался на ворота – делал все, что необходимо для победы. Когда капитан команды делает такое – а он вдобавок к этому был лучшим или одним из лучших игроков лиги на тот момент – остальным хоккеистам сложно не соответствовать. Они видят это, и им нужно делать то же самое. Ови повел их за собой.

Холтби, кстати, тогда не начинал плей-офф, он вошел в игру по ходу. И он тоже играл отлично. У нас был магический год, однако и у них – тоже. Правильные игроки играли хорошо в правильное время, – сказал Келли.