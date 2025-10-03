«Тампа» и «Флорида» набрали 186 минут штрафа в матче предсезонки. Было 4 драки и много стычек

«Тампа» и «Флорида» набрали 186 минут штрафа в предсезонном матче.

«Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (5:2) в домашнем выставочном матче.

Игроки «Тампы » в общей сложности получили 82 минуты штрафа, игроки «Флориды» – 104.

В игре было зафиксировано 4 драки, также произошло множество стычек.

У «Пантерс» лидерами по штрафу стали форвард Энтони-Джон Грир (29 минут, в том числе за драку), защитник Аарон Экблад (21, в том числе за драку), форварды Джона Гаджович (19, в том числе за драку), Сэм Беннетт (12) и Люк Канин (9, в том числе за драку).

У «Лайтнинг» больше всего штрафных минут набрали форварды Джек Финли (16), Энтони Сирелли (14) и Янни Гурде (11, в том числе за драку), а также защитник Эмиль Лиллеберг (10). В драках также приняли участие защитники Даррен Рэддиш и Деклан Карлайл, форвард Митчелл Чаффи.