  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михайлов о том, кем заменить сборную легионеров на КПК: «Можно сделать сборную КХЛ из российских хоккеистов. Иностранцев не приглашать»
1

Михайлов о том, кем заменить сборную легионеров на КПК: «Можно сделать сборную КХЛ из российских хоккеистов. Иностранцев не приглашать»

Борис Михайлов предложил создать для Кубка Первого канала сборную КХЛ из россиян.

Ранее стало известно, что сборная легионеров КХЛ не сыграет на турнире.

Ранее лига объявила, что сборная легионеров не примет участие в предстоящем турнире, который пройдет 11-14 декабря в Новосибирске. На предыдущем Кубке Первого канала сборная мира КХЛ заняла третье место.

«Что касается сборной легионеров КХЛ, то сама по себе идея была неплохая. Но раз они не хотят участвовать, раз нет такого желания у игроков, выступающих в КХЛ, что тут сделать.

Кем ее можно заменить? Не знаю, кто войдет в состав «России 25», но предполагаю, что это будут в основном молодые ребята. В таком случае можно было бы сделать сборную КХЛ. Но исключительно из российских хоккеистов – легионеров не приглашать ни в коем случае. Вот тогда будет неплохой состав участников турнира», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКубок Первого канала
logoБорис Михайлов
logoКХЛ
сборная России U25
logoФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о сборной России: «Победим даже канадцев, когда вернемся на международную арену. Вместе пройдем через сложности и примем все жизненные вызовы»
3330 сентября, 14:50
Голышев о сборной: «Спасибо Ротенбергу. Если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду в Новосибирск. Главное – восстановить форму, сыграть за «Автомобилист»
826 сентября, 21:36
Ротенберг о недопуске России на ОИ-2026: «Мы скоро вернемся, просто еще не знаем дату. Сейчас нужно развивать детско-юношеский хоккей, открывать школы»
3524 сентября, 08:40
Главные новости
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию
8 минут назадТесты и игры
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным против «Бостона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Филадельфия» против «Айлендерс»
6сегодня, 21:01
Владелец «Миннесоты» о Капризове: «Многие считают, что Кирилл входит в тройку лучших игроков НХЛ. Его контракт является самым крупным в истории лиги»
41 минуту назад
Лакомб продлил контракт с «Анахаймом» на 8 лет и 72 млн долларов. Это крупнейший договор в истории «Дакс» по сумме
3сегодня, 21:14
Кудашов о 3:2 с «Трактором»: «Спасибо боженьке, что дал нам эту победу. Каждую игру пытаемся немножко выздоравливать. Команда находит себя, находит цель»
3сегодня, 20:51
Гру после 2:3 от «Динамо»: «Я не расстроен усилиями команды, мы боролись, был отличный камбэк. Хорошо, что мы поняли, что нужно играть до самого конца»
сегодня, 20:45
Олимпийский чемпион Хиетанен завершил карьеру. Экс-защитник «Динамо» и «Торпедо» провел 612 игр в КХЛ
2сегодня, 20:32
«Калгари» поместил Просветова на драфт отказов для отправки в АХЛ
6сегодня, 20:13
Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Уайлд» будут фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли. Кирилл остался, потому что верит, что мы можем выиграть»
28сегодня, 19:38
«Динамо» победило «Трактор» – 3:2 Б. Команда Гру ушла с 0:2, сравняв счет за 27 секунд до конца 3-го периода, но уступила по буллитам. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
27сегодня, 19:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Кудашов о концовке матча с «Трактором»: «Она очень детская, не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Надо было просто доиграть и удержать счет»
247 минут назад
Подъяпольский о 3:2 с «Трактором»: «Соскучился по игре, по болельщикам. Мне надо было хорошо войти и помочь «Динамо» выиграть»
1сегодня, 21:33
Коромыслов о 2:3 от «Динамо»: «Рады, что спаслись, но нам нужны были 2 очка. По психологии это не ударит, все взрослые мужчины. Разберем ошибки и будем двигаться дальше»
сегодня, 20:57
Десятков о том, что ему вручили руль ВАЗ после победы: «У меня первая машина – пикап на основе «четверки», а вторая – «семерка». Этот руль мне очень хорошо знаком»
сегодня, 19:56
Ливо набрал очки в 5-м матче подряд. У форварда «Трактора» 4+10 в 9 играх сезона
2сегодня, 19:46
Десятков о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Залогом победы стала игровая дисциплина, самоотверженность ребят. Они доказали, что стоят большего, чем на них вешают»
1сегодня, 19:26
Гришин об 1:4 от «Лады»: «Они не давали нам играть в атаке, использовали наши ошибки. Нам не хватило агрессивных действий перед воротами противника»
сегодня, 18:57
Беспалов о драке вратарей «Авангарда» и «Адмирала»: «Зрелищность матча от этого только повысилась. Думаю, будет много просмотров, лайков этого видео. Не вижу ничего плохого»
сегодня, 17:48
Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «Рад за Женю. Надеюсь, он осознал все моменты, которые с ним происходили, перестроился после Америки к русскому менталитету»
1сегодня, 16:59
Рене Фазель: «Мне нравится уровень арбитров в КХЛ. Их профессионализм, уверенность на льду. Лига прилагает много усилий, чтобы из сезона в сезон повышать и обогащать их мастерство»
сегодня, 16:34