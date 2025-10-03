Михайлов о том, кем заменить сборную легионеров на КПК: «Можно сделать сборную КХЛ из российских хоккеистов. Иностранцев не приглашать»

Борис Михайлов предложил создать для Кубка Первого канала сборную КХЛ из россиян.

Ранее стало известно, что сборная легионеров КХЛ не сыграет на турнире.

Ранее лига объявила, что сборная легионеров не примет участие в предстоящем турнире, который пройдет 11-14 декабря в Новосибирске. На предыдущем Кубке Первого канала сборная мира КХЛ заняла третье место.

«Что касается сборной легионеров КХЛ, то сама по себе идея была неплохая. Но раз они не хотят участвовать, раз нет такого желания у игроков, выступающих в КХЛ, что тут сделать.

Кем ее можно заменить? Не знаю, кто войдет в состав «России 25», но предполагаю, что это будут в основном молодые ребята. В таком случае можно было бы сделать сборную КХЛ . Но исключительно из российских хоккеистов – легионеров не приглашать ни в коем случае. Вот тогда будет неплохой состав участников турнира», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .