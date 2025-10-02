Просветов пропустил 5 шайб за 31 минуту матча с «Ванкувером» на предсезонке. Вратарь «Калгари» отразил 14 из 19 бросков
Иван Просветов пропустил пять голов в матче с «Ванкувером».
«Калгари» уступил «Ванкуверу» (1:8) в выставочной игре в рамках предсезонки НХЛ.
Голкипер «Флэймс» Иван Просветов появился на льду в качестве стартового вратаря и сыграл 31 минуту и 24 секунду.
За этот промежуток российский вратарь пропустил пять голов, отразив 14 из 19 бросков соперника (73,7% отраженных бросков).
Вместо Просветова в воротах команды появился Девин Кули, отразивший 4 из 7 бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
