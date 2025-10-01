«Эдмонтон» выменял Ингрэма у «Юты» и отправил его в АХЛ

Коннор Ингрэм стал игроком системы «Эдмонтона».

«Ойлерс» выменяли вратаря у «Юты» на будущую компенсацию (future considerations).

В рамках сделки «Юта» сохранит 800 тысяч долларов из зарплаты вратаря (1,95 млн долларов) в своей платежной ведомости.

28-летний вратарь отправлен в «Бейкерсфилд », фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ.

Ранее Коннор Ингрэм прошел через драфт отказов «Юты». В марте 2025 года канадец попал в программу помощи игрокам НХЛ на фоне смерти матери. Ранее он уже проходил программу в 2021-м из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

В прошлом сезоне Ингрэм провел 22 матча за «Юту», отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надежности 3,27.

Его соглашение со средней годовой зарплатой 1,95 млн долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.