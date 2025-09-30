Есмантович о включении в базу «Миротворца»: «Я не обращаю на это внимания! ЦСКА помогает бойцам, участвующим в СВО, мы вносим свой вклад в дело общей победы»
Игорь Есмантович высказался о том, что его включили в список «Миротворца».
Сообщалось, что президент ЦСКА попал в базу украинского ресурса за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
«Я не обращаю на это внимания! У каждого человека есть свои ценности – родители, семья, дети, друзья, наша Родина!
Это всегда с тобой в душе и сердце. Стараюсь не терять время на такие сообщения, я делаю свое дело как считаю нужным.
Наш клуб оказывает помощь бойцам, участвующим в СВО, тем самым мы вносим свой в клад в дело общей победы», – сказал Есмантович.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
