  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Есмантович о включении в базу «Миротворца»: «Я не обращаю на это внимания! ЦСКА помогает бойцам, участвующим в СВО, мы вносим свой вклад в дело общей победы»
Есмантович о включении в базу «Миротворца»: «Я не обращаю на это внимания! ЦСКА помогает бойцам, участвующим в СВО, мы вносим свой вклад в дело общей победы»

Игорь Есмантович высказался о том, что его включили в список «Миротворца».

Сообщалось, что президент ЦСКА попал в базу украинского ресурса за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

«Я не обращаю на это внимания! У каждого человека есть свои ценности – родители, семья, дети, друзья, наша Родина!

Это всегда с тобой в душе и сердце. Стараюсь не терять время на такие сообщения, я делаю свое дело как считаю нужным.

Наш клуб оказывает помощь бойцам, участвующим в СВО, тем самым мы вносим свой в клад в дело общей победы», – сказал Есмантович.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
