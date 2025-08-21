  • Спортс
Сергей Федоров: «Когда узнал, что мой номер поднимут под своды арены «Детройта», нахлынули эмоции. Еще не успел понять, что происходит»

Сергей Федоров прокомментировал вывод номера 91 из обращения в «Детройте».

Ранее стало известно, что торжественная церемония пройдет в январе.

– Как вы узнали, что ваш свитер поднимут под своды арены в Детройте?

– Мне за день сказали, что в 16:00 поступит звонок из Америки. Я уловил официальную нотку, но не стал расспрашивать. У меня сложились нормальные добрые отношения с руководством «Детройта».

На следующий день я получаю СМС, что мне позвонит президент «Ред Уингс» Крис Илич. Сердце у меня застучало. И ровно в 16:00 по Москве, в девять утра по Детройту, мне позвонили. Поговорили – как дела, как семья, все ли хорошо.

Прошло минут пять разговора, а я не понимал, к чему клонит Илич. А когда узнал, что мой номер будет поднят под своды Little Caesars Arena, то нахлынули эмоции.

– Вы уже готовитесь к поездке? Забронировали авиабилеты до Детройта?

– Если честно, то ничего такого не делал. Я просто на работе в ЦСКА. Сначала нужно провести определенные согласования с руководителями и клуба, и компании.

Скажу вам правду: за сутки я еще не успел понять, что происходит. Надо все это осознать, – сказал бывший игрок «Детройта» Сергей Федоров.

Федоров о «Детройте»: «Буду рад поделиться опытом с молодежью, внести вклад в воспитание нового чемпионского поколения «Ред Уингс». Если руководство захочет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
