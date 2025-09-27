Панарин принял участие в тренировке «Рейнджерс» впервые после травмы. Артемий катался в звене с Трочеком и Лафреньером, Салливан не хочет форсировать возвращение

Артемий Панарин принял участие в тренировке «Рейнджерс» впервые после травмы.

На прошлой неделе 33-летний форвард получил повреждение нижней части тела на тренировке «Рейнджерс ».

В пятницу россиянин вышел на лед в тройке с Винсентом Трочеком и Алексисом Лафреньером .

Он катался в красном свитере, обозначающем запрет на контакт. При этом в клубе сообщили, что игрок допущен к тренировкам с полным контактом.

«В идеальной ситуации мы хотели бы выпустить его на пару [предсезонных] игр. Но многое будет зависеть от его самочувствия. Конечно же, мы будем действовать осмотрительно», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка Майк Салливан.

«Рейнджерс» осталось провести еще 3 матча в рамках предсезонки – с «Айлендерс» (30 сентября), «Нью-Джерси» (3 октября) и «Бостоном» (5 октября).

В первом матче нового сезона НХЛ клуб из Нью-Йорка встретится с «Питтсбургом» 8 октября.