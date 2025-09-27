  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панарин принял участие в тренировке «Рейнджерс» впервые после травмы. Артемий катался в звене с Трочеком и Лафреньером, Салливан не хочет форсировать возвращение
0

Панарин принял участие в тренировке «Рейнджерс» впервые после травмы. Артемий катался в звене с Трочеком и Лафреньером, Салливан не хочет форсировать возвращение

Артемий Панарин принял участие в тренировке «Рейнджерс» впервые после травмы.

На прошлой неделе 33-летний форвард получил повреждение нижней части тела на тренировке «Рейнджерс». 

В пятницу россиянин вышел на лед в тройке с Винсентом Трочеком и Алексисом Лафреньером.

Он катался в красном свитере, обозначающем запрет на контакт. При этом в клубе сообщили, что игрок допущен к тренировкам с полным контактом. 

«В идеальной ситуации мы хотели бы выпустить его на пару [предсезонных] игр. Но многое будет зависеть от его самочувствия. Конечно же, мы будем действовать осмотрительно», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка Майк Салливан. 

«Рейнджерс» осталось провести еще 3 матча в рамках предсезонки – с «Айлендерс» (30 сентября), «Нью-Джерси» (3 октября) и «Бостоном» (5 октября). 

В первом матче нового сезона НХЛ клуб из Нью-Йорка встретится с «Питтсбургом» 8 октября. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NY Post
травмы
logoАртемий Панарин
logoАлексис Лафреньер
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoВинсент Трочек
logoМайк Салливан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлан о работе с Панариным: «Писали, что я опозорил его на командном разборе. Мы просто пытались помочь ему заиграть лучше, я не хотел кого-то унизить»
9вчера, 11:38
«Рейнджерс» ожидают, что Панарин продлит контракт с понижением зарплаты. Ориентир – 7 млн долларов в год у Копитара (Эллиотт Фридман)
70вчера, 09:26
Панарин вернется к тренировкам с «Рейнджерс» в ближайшее время. Форвард после травмы уже занимался на льду индивидуально
123 сентября, 18:49
Панарин травмировался на тренировке «Рейнджерс» в пятницу
619 сентября, 19:35
Панарин о переговорах с «Рейнджерс»: «Приятно чувствовать уверенность в будущем, но я не первый год в хоккее, привык ко всему. Не жалуюсь, готов много работать»
118 сентября, 20:17
Главные новости
Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом» («Чемпионат»)
4552 минуты назад
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Авангард», «Металлург» против «Ак Барса», «Барыс» сыграет с «Сибирью», СКА в гостях у «Сочи»
25сегодня, 05:15
Кравцов остался без очков в 2 первых матчах за «Ванкувер» на предсезонке. У него 3 броска, 2 хита и «минус 2» за 10:47 с «Сиэтлом»
2сегодня, 04:58
Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» – в матче с «Вегасом» на предсезонке
2сегодня, 04:46Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» обыграла «Каролину», «Питтсбург» победил «Детройт», «Эдмонтон» был сильнее «Виннипега»
4сегодня, 04:37
Барков выбыл на 7-9 месяцев и пропустит регулярку НХЛ. Капитан «Флориды» перенес успешную операцию на связках правого колена
26сегодня, 03:25
Грошев и Трикозов забили по голу в матче «Тампы» и «Каролины» на предсезонке. У Кучерова – ассист при победной шайбе «Лайтнинг»
4сегодня, 03:10Видео
Мифтахов пропустил 6 шайб от «Тампы», сыграв полный матч за «Каролину» на предсезонке. Ранее экс-вратарь «Ак Барса» провел один сезон в системе «Лайтнинг»
4сегодня, 02:40
Шабанов остался без очков в 2 первых матчах за «Айлендерс» на предсезонке. У него 1 бросок, 2 хита и «минус 1» за 15:06 с «Нью-Джерси»
4сегодня, 02:25
Грицюк забил 2-й гол на предсезонке НХЛ – победный в матче с «Айлендерс». Форвард сыграл 20:43 при 3:20 в большинстве
сегодня, 02:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о комбинационном стиле в КХЛ: «С ним невозможно добиться серьезного результата. Он красив и всем нравится, но в плей-офф так нельзя играть»
12 минут назад
Пругова о матчах СКА и «Шанхая»: «Они могут стать международным  дерби на питерском льду! Здорово, что невероятно красивая «СКА-Арена» не простаивает»
22 минуты назад
Хоружев поехал на выезд с «Нефтехимиком». Второй бомбардир клуба в прошлом сезоне пропустил старт текущего из-за травмы
39 минут назад
Райнбахер выбыл на 4 недели из-за травмы пястной кости. В прошлом году 20-летний защитник «Монреаля» травмировал колено на предсезонке и пропустил 5 месяцев
сегодня, 06:20
Форвард минского «Динамо» Лимож: «Отношение к КХЛ в Северной Америке стало гораздо лучше. Это хорошая возможность для развития карьеры»
сегодня, 05:58
Чезганов о «Спартаке»: «Не сказал бы, что там слишком большая конкуренция. Просто кто-то тренеру подходит, кто-то – нет. Хоккей – это бизнес, такие вещи нужно нормально воспринимать»
сегодня, 05:45
Форвард «Югры» Итай Иешуа Гуревич: «Иногда в ВХЛ спрашивают, откуда я взялся. В сборную Израиля меня зовут, но пока цель – сборная России»
сегодня, 05:30
Форвард «Ванкувера» Хегландер может пропустить несколько недель. Он получил травму в матче предсезонки
сегодня, 04:25
Вратарь «Питтсбурга» Бломквист выбыл как минимум на 4 недели из-за травмы нижней части тела
1сегодня, 04:15
«Торонто» пригласил 37-летнего Раймера на просмотр. Вратарь был задрафтован «Лифс» в 2006 году и провел 6 сезонов за клуб
2сегодня, 03:58