Панарин травмировался на тренировке «Рейнджерс» в пятницу

Артемий Панарин получил травму нижней части тела на тренировке «Рейнджерс».

Как сообщает журналистка Молли Уокер, 33-летний нападающий получил повреждение и в пятницу больше не вернется к занятиям с командой.

Характер и степень серьезности травмы Панарина пока неизвестны.

Ранее россиянин был назначен альтернативным капитаном «Рейнджерс » на сезон-2025/26.