2

Панарин травмировался на тренировке «Рейнджерс» в пятницу

Артемий Панарин получил травму нижней части тела на тренировке «Рейнджерс».

Как сообщает журналистка Молли Уокер, 33-летний нападающий получил повреждение и в пятницу больше не вернется к занятиям с командой. 

Характер и степень серьезности травмы Панарина пока неизвестны.

Ранее россиянин был назначен альтернативным капитаном «Рейнджерс» на сезон-2025/26. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Молли Уокер в X
logoРейнджерс
logoЗдоровье
logoНХЛ
травмы
logoАртемий Панарин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панарин о переговорах с «Рейнджерс»: «Приятно чувствовать уверенность в будущем, но я не первый год в хоккее, привык ко всему. Не жалуюсь, готов много работать»
1вчера, 20:17
Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики
6вчера, 19:20
Овечкин досрочно покинул тренировку «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела
29вчера, 17:28
Главные новости
Ларионов о 3:2 с «Динамо» Минск: «СКА вытянул очень сложный матч. Лучше пройти через испытания, чем выиграть 6:1 или 6:2. Такие игры делают коллектив сильнее»
8 минут назад
Невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца. Защитник «Баффало» и Каролина поблагодарили врачей, НХЛ, клуб, доноров и болельщиков за поддержку
110 минут назад
Козлов о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Не знал об этом правиле. Шайба попала в руку, браслет выпал, какие санкции? У нас нет командных трекеров, санкций не будет»
554 минуты назад
Гатиятулин о 3:1 с «Салаватом»: «У «Ак Барса» была неудачная серия, чувствовали ответственность, давление. Видим поддержку от болельщиков, как все ждали этой победы»
1сегодня, 19:47
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Впервые пройдет в Новосибирске, будет особенное событие. Сделаем все, чтобы в 3-й раз подряд завоевать этот престижный трофей»
4сегодня, 19:26
СКА пропустил 2 шайбы от «Динамо» Минск за полторы минуты после начала и выиграл в овертайме – 3:2. У команды Ларионова 3 победы подряд
4сегодня, 19:06
КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Салават», СКА одолел минское «Динамо», «Автомобилист» был сильнее «Спартака», «Сибирь» победила «Амур»
295сегодня, 18:48
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на эрудицию
сегодня, 19:00Тесты и игры
КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива» Полунина за симуляцию в матче с ЦСКА в эпизоде с Коваленко
6сегодня, 18:55
Ротенберг о недопуске на Олимпиаду-2026: «Россия готова побеждать всех, даже Канаду. Сборная жила, живет и будет жить. В декабре проведем крупный международный турнир в Новосибирске»
40сегодня, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Трактора» Гросс: «Наслаждаюсь жизнью в России. Челябинск – отличный город, здесь много хороших ресторанов и красивые церкви, я уже был в одной»
142 минуты назад
Заварухин о 5:4 со «Спартаком»: «Автомобилист» должен агрессивнее играть, говорил ребятам. Нахватались детских удалений, это переломило ход матча»
сегодня, 19:59
Жамнов о 4:5 от «Автомобилиста»: «Спартак» в  стрессовых ситуациях принимает неправильные решения в концовке. Проблема была и в том году, поправим. Претензий нет, все боролись»
1сегодня, 19:18
Михайлов об Олимпиаде-2026 без России: «Потеря для всего олимпийского движения. Не допуская нас, они наносят вред развитию спорта»
сегодня, 18:02
Гришин о 2:3 от «Трактора»: «Нефтехимику» надо больше мастерства, хладнокровия. Работаем над психологией – подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот»
сегодня, 17:13
Форвард «Локомотива» Иванов о том, что выбрал бы – второй Кубок Гагарина или участие в ОИ: «На Олимпиаде хотелось бы сыграть, конечно, если помечтать»
1сегодня, 16:04
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Приходите поддержать команду в домашней игре на «СКА-Арене!»
сегодня, 16:00Реклама
Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»
сегодня, 13:55
Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»
сегодня, 12:56
Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
сегодня, 12:39