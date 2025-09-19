Панарин травмировался на тренировке «Рейнджерс» в пятницу
Артемий Панарин получил травму нижней части тела на тренировке «Рейнджерс».
Как сообщает журналистка Молли Уокер, 33-летний нападающий получил повреждение и в пятницу больше не вернется к занятиям с командой.
Характер и степень серьезности травмы Панарина пока неизвестны.
Ранее россиянин был назначен альтернативным капитаном «Рейнджерс» на сезон-2025/26.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Молли Уокер в X
