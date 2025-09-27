Стаховяк из «Тампы» набрал 2+1 в матче с «Каролиной» на предсезонке и стал 1-й звездой. Форвард польского происхождения играет за сборную Германии

Войцех Стаховяк из «Тампы» набрал 2+1 в матче с «Каролиной» на предсезонке.

26-летний форвард польского происхождения, выступающий за сборную Германии , подписал контракт с «Лайтнинг» в мае этого года.

В выставочном матче с «Каролиной» Стаховяк сделал дубль и прибавил к нему результативную передачу. Его признали первой звездой встречи.