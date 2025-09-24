  • Спортс
  • Ротенберг о драке Бардакова с Краузом на предсезонке НХЛ: «Может, языковой барьер? Значит, Захару надо подучить английский. Получать образование очень важно»
5

Ротенберг о драке Бардакова с Краузом на предсезонке НХЛ: «Может, языковой барьер? Значит, Захару надо подучить английский. Получать образование очень важно»

Роман Ротенберг высказался о драке Захара Бардакова на предсезонке НХЛ.

– Посмотрели драку [форварда «Колорадо»] Захара Бардакова, когда он схлестнулся с Лоусоном Краузом из «Юты»?

– Я видел фотографию Бардакова после драки. Ну вы знаете, Захар всегда был парнем, который не даст себя в обиду. Он тот пацан, который всегда бьется, играет с характером, до конца. Не знаю причин, что там произошло у него с Краузом. Наверное, может быть, языковой барьер?

Значит, Бардакову надо еще подучить английский. Это очень важный момент, когда ребята не только занимаются хоккеем, но и получают образование. В жизни возникают ситуации, когда необходимо знание языков. Это даст возможность становиться лучшими в мире.

Вот почему так важно образование. Поэтому мы с детского возраста сейчас особое внимание уделяем тому, чтобы дети не только хорошо занимались спортом, но и отлично учились. Чтобы они знали языки и у них не было таких ситуаций, как у Захара, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25». 

Бардаков травмировал форварда «Юты» Кули, толкнув его на борт. Крауз подрался с нападающим «Колорадо», заступившись за партнера

Борис Ротенберг о том, что его сын Роман не стал хоккеистом: «Я отправил его на учебу. Для меня в первую очередь важно, чтобы люди были гармонично развиты. Он в Англии создавал команду»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
