  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о том, что Кузнецов не стал комментировать матч «Трактора»: «Он хотел избежать неловких ситуаций. Это не касается карьеры в СКА, там все открыто, Ротенберг оказал ему огромную помощь»
5

Бабаев о том, что Кузнецов не стал комментировать матч «Трактора»: «Он хотел избежать неловких ситуаций. Это не касается карьеры в СКА, там все открыто, Ротенберг оказал ему огромную помощь»

Агент Кузнецова объяснил, почему игрок отказался комментировать матч «Трактора».

Ранее «Трактор» анонсировал участие своего воспитанника Евгения Кузнецова в трансляции, но позже стало известно, что Кузнецов не сможет прокомментировать игру против «Нефтехимика».

«Мне написал один из журналистов, что пошел разговор, что это я запретил Евгению. Наоборот, я был за то, чтобы он принял участие в комментировании матча.

Как я понимаю, он отказался, потому что хотел избежать неловких ситуаций. Все равно будут затронуты какие-то темы, а он как человек прямой ответил бы на все вопросы как есть. Он не захотел ставить людей в неудобную ситуацию и развенчивать мифы, которые они вокруг себя создают.

Причем это ни в коем случае не касается его карьеры в Санкт-Петербурге. Там все открыто, все нормально и скрывать нечего. И Роман Борисович Ротенберг оказал ему огромную поддержку и помощь именно в том, что касается личностных моментов. Он прекрасно понимает, что он делал не так и что было не так.

А что касается всех вопросов про Челябинск, то, по моему мнению, он просто избежал всех этих моментов. Как я понял по разговору с ним, он отказался по этим причинам. Но я думаю, что если ему объяснят регламент, и скажут, что он будет просто комментировать и не будет подобных вопросов, то он спокойно придет и поучаствует в шоу», – сказал агент Шуми Бабаев.

Сейчас Евгений Кузнецов находится без контракта. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Кузнецов
logoТрактор
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoСКА
телевидение
logoРоман Ротенберг
logoНефтехимик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трактор» о комментаторах матча с «Нефтехимиком»: «Кузи не будет, отбой. Возможно, он будет комментировать СКА – «Динамо» Минск, мы не знаем»
16вчера, 13:06
Кузнецов прокомментирует матч «Трактор» – «Нефтехимик» на ОТВ вместе с Сергеем Федотовым: «Вы ждали этого возвращения»
30вчера, 08:17Фото
Агент Кузнецова о желаемой зарплате игрока в НХЛ: «Меньше 2,5 млн долларов. Очень комфортные цифры для клубов»
3817 сентября, 08:07
Главные новости
Овечкин снова пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела
40 минут назад
КХЛ. «Северсталь» против «Барыса», «Динамо» Москва победило «Адмирал»
6457 минут назадLive
Ларионов о Квартальнове: «Мы оба родились в Воскресенске, начинали в «Химике», это наша ДНК. Но я уехал в 20 лет. Имею право сказать, что я цеэсковец, детройтовец. Дима успешно работает в Минске»
3сегодня, 14:29
Никита Дишковский: «Отсутствие российской команды на ОИ плохо сказывается на развитии хоккея. Это потеря не только для России, но и для всего мира»
сегодня, 13:47
Ротенберг поздравил Красногорск с Днем города: «Важная точка на карте российского хоккея. Город вносит большой вклад в развитие нашего спорта и формирование будущих чемпионов»
9сегодня, 13:29
Самонов о старте «Салавата»: «У нас перестройка. Новым молодым ребятам нужно время. Им еще надо понять, что за хоккей и как в него правильно играть»
1сегодня, 12:59
Драйзайтль хочет стать претендентом на «Селке»-2026: «С возрастом понимаешь, что другие аспекты игры так же увлекательны, как голы и передачи. Хорошо играть в защите – это тоже весело»
2сегодня, 12:53
Бахмутов о «Динамо»: «Всегда кто-то должен быть на примете, кто может экстренно заменить тренера. Кроме Ротенберга, таких специалистов я не вижу»
14сегодня, 12:23
Дементьев о недопуске России: «Нужно собрать сборные федеральных округов и проводить свой чемпионат в мае. Это будет серьезная подпитка, спрос на тренерские кадры, выборы игроков»
1сегодня, 11:56
Леон Драйзайтль: «Копитар был моим кумиром в детстве. Я многому научился, играя против него, наблюдая за ним. У него фантастическая карьера, он выиграл все»
4сегодня, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
Пилипенко забросил 100 шайб в КХЛ. У форварда «Северстали» 2+1 с «Барысом»
10 минут назад
Бабаев о недопуске России на ОИ: «МОК должен был допустить сборную из игроков НХЛ. Решения политизированы, это не красит организацию»
27 минут назад
Квартальнов о матчах против Ларионова: «Вы меня с Игорем Николаевичем не сравнивайте, пожалуйста. Где он и где я?»
159 минут назад
Прошкин об изменениях в «Ладе»: «Там руководители из АКМ. Они принимали импульсивные решения в Туле, так же поступают и в Тольятти»
сегодня, 14:14
Терещенко о «Динамо»: «Кудашов говорил, что была тяжелая предсезонка, непростой вход в сезон. В прошлом году то же самое было. Нужно еще потерпеть, и все будет нормально»
сегодня, 13:58
Бландиси о СКА: «Мы в хорошей форме, тренируемся, возможно, тяжелее всех в КХЛ, и матчи это показывают. С ходом игры мы становимся только лучше»
сегодня, 13:40
«Автомобилист» подписал пробный контракт с Паутовым
сегодня, 13:14
Рокко Грималди: «Павел Буре – мой любимый российский хоккеист. Но, конечно, есть Овечкин. Надеюсь, он сможет добраться до 900-го гола за несколько недель»
1сегодня, 12:30
Стюарт пропустит около полутора недель из-за травмы. Защитник «Салавата» получил мышечное повреждение (Metaratings)
1сегодня, 12:08
Лямкин о старте «Ак Барса»: «Не все у нас получается, но мы не падаем духом. Работаем над ошибками, извлекаем урок из каждой игры»
1сегодня, 11:44