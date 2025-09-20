Бабаев о том, что Кузнецов не стал комментировать матч «Трактора»: «Он хотел избежать неловких ситуаций. Это не касается карьеры в СКА, там все открыто, Ротенберг оказал ему огромную помощь»

Агент Кузнецова объяснил, почему игрок отказался комментировать матч «Трактора».

Ранее «Трактор » анонсировал участие своего воспитанника Евгения Кузнецова в трансляции, но позже стало известно , что Кузнецов не сможет прокомментировать игру против «Нефтехимика ».

«Мне написал один из журналистов, что пошел разговор, что это я запретил Евгению. Наоборот, я был за то, чтобы он принял участие в комментировании матча.

Как я понимаю, он отказался, потому что хотел избежать неловких ситуаций. Все равно будут затронуты какие-то темы, а он как человек прямой ответил бы на все вопросы как есть. Он не захотел ставить людей в неудобную ситуацию и развенчивать мифы, которые они вокруг себя создают.

Причем это ни в коем случае не касается его карьеры в Санкт-Петербурге. Там все открыто, все нормально и скрывать нечего. И Роман Борисович Ротенберг оказал ему огромную поддержку и помощь именно в том, что касается личностных моментов. Он прекрасно понимает, что он делал не так и что было не так.

А что касается всех вопросов про Челябинск, то, по моему мнению, он просто избежал всех этих моментов. Как я понял по разговору с ним, он отказался по этим причинам. Но я думаю, что если ему объяснят регламент, и скажут, что он будет просто комментировать и не будет подобных вопросов, то он спокойно придет и поучаствует в шоу», – сказал агент Шуми Бабаев .

Сейчас Евгений Кузнецов находится без контракта. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ.