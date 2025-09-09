Найз готов к лидерской роли в «Торонто»: «Хочу ощущать, что за мной целый город, меня это не сломает. Буду стремиться к тому, чтобы максимально доминировать физически»

Мэттью Найз заявил, что готов к лидерской роли в «Торонто».

22-летний форвард «Торонто » набрал 58 (29+29) очков в 79 играх в регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне, обновив личные рекорды результативности.

Летом клуб и игрок заключили новый контракт на 6 лет с кэпхитом 7,75 миллиона долларов.

«Я хочу ощущать, что за мной целый город. Не думаю, что это меня сломает. Наоборот, сделает лучше.

Мне нужно примерить на себя более важную роль. Я готов к этому и надеюсь, что смогу добиться успеха.

Также я буду стремиться к тому, чтобы максимально доминировать физически», – сказал Найз (рост игрока – 191 см, вес – 103 кг).