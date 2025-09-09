  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Найз готов к лидерской роли в «Торонто»: «Хочу ощущать, что за мной целый город, меня это не сломает. Буду стремиться к тому, чтобы максимально доминировать физически»
0

Найз готов к лидерской роли в «Торонто»: «Хочу ощущать, что за мной целый город, меня это не сломает. Буду стремиться к тому, чтобы максимально доминировать физически»

Мэттью Найз заявил, что готов к лидерской роли в «Торонто».

22-летний форвард «Торонто» набрал 58 (29+29) очков в 79 играх в регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне, обновив личные рекорды результативности. 

Летом клуб и игрок заключили новый контракт на 6 лет с кэпхитом 7,75 миллиона долларов. 

«Я хочу ощущать, что за мной целый город. Не думаю, что это меня сломает. Наоборот, сделает лучше. 

Мне нужно примерить на себя более важную роль. Я готов к этому и надеюсь, что смогу добиться успеха. 

Также я буду стремиться к тому, чтобы максимально доминировать физически», – сказал Найз (рост игрока – 191 см, вес – 103 кг). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
logoМэттью Найз
logoТоронто
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Разин о «Металлурге»: «У нас все достойны места в составе. Видели, что сегодня Грасс в ВХЛ сотворил? Блин, посмотрите. Изменят регламент – будут играть все, и Мишку Федорова возьмем»
129 минут назад
Ларионову подарили ящик малины в Нижнем Новгороде: «Это был приятный сюрприз. Ягода классная. Привезли простые люди из Чкаловска, они живут игрой»
157 минут назадФото
Ротенберг допустил, что Демидов станет лучшим новичком НХЛ: «Катание на высочайшем уровне, прекрасное игровое мышление»
1сегодня, 02:46
Ларионов об игре СКА: «Тойота» строится 10 часов, «Роллс-Ройс» – 6 месяцев. Я не хочу, чтобы было 6 месяцев, мы к этому придем быстрее. То, что я видел, вселяет оптимизм»
52вчера, 22:01
Роман Ротенберг: «Мы с ребятами из НХЛ постоянно на связи. Идет обмен опытом, мне присылают упражнения. Хоккей – великая игра, в которой нужно постоянно учиться»
15вчера, 21:38
Ларионов о штрафе Бландиси за неприличный жест: «Хотел бы, чтобы арбитры были терпеливее. Он играл первый матч в КХЛ, можно было сказать, что еще раз повторится – будет удаление»
7вчера, 20:46
Ротенберг о «Красной Машине Юниор»: «Дай бог, ребята выступят за сборную России и обыграют канадцев. Это моя цель, прям до слез. Это будет самый счастливый день в моей жизни»
12вчера, 20:36
Ларионов об игре СКА: «О «Роллс-Ройсе» говорить пока рано. Команде нужно время. Грималди и его жена ждут двойню, Бландиси приехал несколько дней назад и провел одну тренировку»
16вчера, 19:59
Роман Ротенберг: «Все лучшее, что есть в хоккее, было создано в СССР. Коллеги в Канаде и США взяли то, что было у нас, и адаптировали у себя»
66вчера, 19:43
КХЛ. СКА проиграл «Торпедо», «Адмирал» победил «Шанхай», «Металлург» уступил «Салавату», «Ак Барс» обыграл «Авангард»
335вчера, 19:20Live
Ко всем новостям
Последние новости
Бойков о 3:2 со СКА: «Не соглашусь, что «Торпедо» повезло. Выигранная силовая борьба пошла на пользу. Я любитель жесткой игры, залезаю соперникам под кожу»
1сегодня, 03:15
Рашевский об 1:2 с «Ак Барсом»: «Авангард» немного проспал. Мы должны уверенно начинать матчи, жестко и агрессивно»
сегодня, 01:56
Тамбиев о победе по буллитам: «Шанхай» очень веселая команда, мастеровитая. «Адмирал» настраивался конкретно»
сегодня, 01:43
Тамбиев о дисциплине в игре с «Шанхаем»: «У нас нападающий 2 раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него. Он все понял, надеюсь»
1вчера, 21:46
Хмелевски про разговоры, что «Салават» стал слабее: «У нас молодой коллектив, понимаем, что каждая игра будет важной. Нет такого, что мы можем проскочить где-то, надо выкладываться»
3вчера, 21:23
Якупов о болельщиках «Авангарда»: «Я выступал в Канаде – в Омске любят хоккей не меньше. Это какая-то религия. У нас замечательные фанаты»
вчера, 21:12
Исаков о 3:2 со СКА: «Получилось непросто, были определенные качели. Но мы заслужили эту победу – 19 блокированных бросков говорят сами за себя»
1вчера, 20:57
Галлан о 3:4 от «Адмирала»: «Меня разочаровало состояние, в котором мы вышли. Начали очень медленно, это стоило нам игры. Надеюсь, это послужит хорошим уроком»
1вчера, 20:18
Алексей Исаков: «У Летунова серьезное заболевание. Он выбыл прямо перед игрой со СКА»
1вчера, 20:10
Заварухин после 3:4 от «Лады»: «Нужно время, чтобы привыкнуть к новой тактике, она более агрессивна. Были неплохие моменты, но были и не очень хорошие»
3вчера, 19:51