Найз готов к лидерской роли в «Торонто»: «Хочу ощущать, что за мной целый город, меня это не сломает. Буду стремиться к тому, чтобы максимально доминировать физически»
Мэттью Найз заявил, что готов к лидерской роли в «Торонто».
22-летний форвард «Торонто» набрал 58 (29+29) очков в 79 играх в регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне, обновив личные рекорды результативности.
Летом клуб и игрок заключили новый контракт на 6 лет с кэпхитом 7,75 миллиона долларов.
«Я хочу ощущать, что за мной целый город. Не думаю, что это меня сломает. Наоборот, сделает лучше.
Мне нужно примерить на себя более важную роль. Я готов к этому и надеюсь, что смогу добиться успеха.
Также я буду стремиться к тому, чтобы максимально доминировать физически», – сказал Найз (рост игрока – 191 см, вес – 103 кг).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
