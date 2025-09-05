«Шанхай Дрэгонс» встретятся со СКА. Приходите поддержать драконов в питерском дерби!
В первом туре Фонбет Чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» сыграют со СКА.
Игра пройдет в субботу, 6 сентября, в 17:00 на «СКА-Арене».
Драконы в последних пяти играх чемпионата забили 13 шайб и забивают в 12 из 14 последних встреч против СКА. СКА же забивает в последних 14 играх, но не выигрывает в последних восьми гостевых матчах чемпионата. Приходите поддержать «Шанхай Дрэгонс» на арене!
Билеты на игру можно приобрести по ссылке.
