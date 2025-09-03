«Амур» подписал контракт на год с защитником Акмальдиновым, которого выменял у «Локомотива». Соглашение двустороннее

«Амур» подписал контракт на год с защитником Раулем Акмальдиновым.

Соглашение с 23-летним игроком является двусторонним.

В сезоне-2024/25 Акмальдинов сыграл 63 матча с учетом плей-офф за «Молот» в Olimpbet ВХЛ и набрал 24 (4+20) очка при показателе полезности «+18».

В его активе также 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Локомотив». Всего в лиге он провел 20 игр.