В NCAA проведут матч на открытом воздухе в январе 2026 года. Penn State Маккенны сыграет с Мичиганом на арене, вмещающей более 106 тысяч зрителей

В NCAA проведут матч на открытом воздухе – команды сыграют на 106-тысячной арене.

Команды университетов Пенсильвании (Penn State) и Мичигана (Michigan State) сыграют на открытом воздухе 31 января 2026 года.

Игра пройдет на арене Beaver Stadium, где проводит домашние матчи команда Penn State по американскому футболу. Вместимость стадиона – 106 572 зрителя.

В межсезонье в команду университета Пенсильвании перешел 17-летний форвард Гэвин Маккенна – главный фаворит драфта НХЛ-2026.

Мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей – 104 173 зрителя (2010 – матч NCAA на арене в Мичигане, 2014 – матч «Зимней классики» НХЛ между «Детройтом» и «Торонто» там же).

В обоих случаях организаторами была заявлена большая посещаемость – 113 411 и 105 491 зритель соответственно, но в книгу рекордов Гиннесса попали скорректированные данные.