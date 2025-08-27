Гру о сыне в КХЛ: «Если он и приедет играть, то в моей квартире точно жить не будет. Его большая мечта – играть в НХЛ»

Бенуа Гру ответил, может ли его сын перейти в клуб КХЛ.

Бенуа-Оливье Гру, сын канадского тренера, в межсезонье перешел в систему «Торонто». В прошлом сезон он набрал 37 (15+22) очков в 47 матчах за «Хартфорд» в АХЛ.

– У вашего сына случайно нет интереса поиграть в КХЛ? Не обязательно в «Тракторе», но в КХЛ?

– Его большая мечта – это играть в НХЛ , и сейчас он за ней следует.

Мы обсуждали с ним вопрос о КХЛ , и, скорее всего, это будет тем вариантом, если с НХЛ у сына все-таки не срастется.

Суть нашего обсуждения была проста: моему сыну всего 25 лет, и у него перед этим сезоном на руках было шесть предложений от разных команд.

НХЛ сейчас все-таки отличается от той, что она была несколько лет назад. Сейчас у ребят 25, 26, 27 лет есть шанс себя проявить.

Поэтому мой сын сейчас подписал двухлетний контракт с «Торонто ».

Посмотрим, как у него все будет складываться. Но если он и приедет играть в КХЛ, то точно в моей квартире жить он не будет, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру .