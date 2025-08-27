В КХЛ обсудят введение ограничений по бонусам вне потолка для обладателя Кубка Гагарина
КХЛ обсудит вопрос о введении ограничений по бонусам для чемпиона.
Контракты хоккеистов предусматривают бонусы в случае завоевания титула, которые не ограничены потолком зарплат.
«Что касается бонусов для финалистов Кубка Гагарина, то будем обсуждать вопрос о том, нужно ли вводить ограничение для чемпиона», – сказал вице-президент Сергей Доброхвалов.
«Что касается бонусов для чемпионов, то по окончании сезона мы не заметили, чтобы «Локомотив» превышал полномочия регламента», – добавил президент КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
