Дементьев про Крикунова в «Сочи»: «Не сказал бы, что он тренер старой формации. Он из немногих людей, которые могут передать свой опыт и чему-то научить молодых специалистов»
2 августа клуб объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера
– Владимир Васильевич достаточно известный тренер, но на текущий момент я бы не сказал, что он специалист старой формации. Хотя он применяет в своей работе очень многое из классической школы советского хоккея, в последние годы он действительно изменился, когда работал тренером.
Я думаю, что это тот из немногих людей, который сейчас могут передать свой опыт и чему-то научить молодых специалистов, которые будут его окружать. Я бы отнес туда еще Владимира Юрзинова-старшего и Петра Воробьева. Все-таки должен быть какой-то механизм передачи знаний этих специалистов в широкие массы наших тренерских кругов.
Если руководители клуба приняли решение, что Крикунов будет главным тренером, значит, так видят развитие событий и движение вперед своей команды.
– То есть нельзя говорить, что методы Крикунова устарели?
– На мой взгляд, ни в коем случае. Потому что методика подготовки организма спортсмена к выносливости и технико-тактическим заданиям, основанным на глубокой физической готовности, – это основы игры хоккеиста. Поэтому я считаю, что это как классическая музыка на все времена, – сказал агент Алексей Дементьев.