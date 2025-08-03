Дементьев про Крикунова в «Сочи»: «Не сказал бы, что он тренер старой формации. Он из немногих людей, которые могут передать свой опыт и чему-то научить молодых специалистов»

Алексей Дементьев оценил назначение Владимира Крикунова в «Сочи».

2 августа клуб объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера

– Владимир Васильевич достаточно известный тренер, но на текущий момент я бы не сказал, что он специалист старой формации. Хотя он применяет в своей работе очень многое из классической школы советского хоккея, в последние годы он действительно изменился, когда работал тренером.

Я думаю, что это тот из немногих людей, который сейчас могут передать свой опыт и чему-то научить молодых специалистов, которые будут его окружать. Я бы отнес туда еще Владимира Юрзинова-старшего и Петра Воробьева . Все-таки должен быть какой-то механизм передачи знаний этих специалистов в широкие массы наших тренерских кругов.

Если руководители клуба приняли решение, что Крикунов будет главным тренером, значит, так видят развитие событий и движение вперед своей команды.

– То есть нельзя говорить, что методы Крикунова устарели?

– На мой взгляд, ни в коем случае. Потому что методика подготовки организма спортсмена к выносливости и технико-тактическим заданиям, основанным на глубокой физической готовности, – это основы игры хоккеиста. Поэтому я считаю, что это как классическая музыка на все времена, – сказал агент Алексей Дементьев .