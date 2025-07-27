Агентство Ливо опровергло слухи о возможном уходе игрока из «Салавата»: «Мы не вели переговоров с другими клубами. Просим воздержаться от распространения ложной информации»

Агентство Джоша Ливо опровергло слухи о возможном уходе форварда из «Салавата».

«Наше агентство является представителем профессионального хоккеиста Джошуа Ливо. В связи с участившимися спекуляциями в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, касающимися возможного перехода Джошуа Ливо в другой хоккейный клуб, считаем необходимым официально заявить следующее:

В настоящее время Джошуа Ливо является игроком хоккейного клуба «Салават Юлаев» и имеет с ним действующий контракт, условия которого неукоснительно соблюдаются обеими сторонами. Любая информация, распространяемая в сети Интернет и других источниках, противоречащая данному факту, является недостоверной и не соответствует действительности.

Подчеркиваем, что ни агентство, ни сам хоккеист Джошуа Ливо не инициировали контакты с другими хоккейными клубами и не вели никаких переговоров относительно возможного трудоустройства в будущем. В целях обеспечения благоприятной обстановки для подготовки команды «Салават Юлаев » к предстоящему сезону, а также для защиты профессиональной репутации спортсмена, настоятельно просим воздержаться от распространения непроверенной и заведомо ложной информации. Надеемся на понимание и сотрудничество в данном вопросе», – говорится в заявлении агентства Titan Sport.