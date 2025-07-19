Жамнов о «Спартаке»: «Можно скупить лучших игроков, но у нас нет бюджета. Не хочу строить заоблачные планы, что мы выиграем Кубок Гагарина, однако обязаны стремиться к этому»

Алексей Жамнов поделился мыслями относительно амбиций «Спартака».

«Ни одна команда не строится быстро. Да, можно скупить всех лучших игроков, но у нас нет такого бюджета.

Я не хочу строить заоблачные планы, что в этом сезоне мы точно выиграем Кубок Гагарина , однако мы обязаны об этом мечтать и стремиться к этому.

Только с таким настроем мы можем подняться еще на одну ступень.

Думать: «В плей-офф попали, а дальше – как получится». Это не менталитет сегодняшнего «Спартака», – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .