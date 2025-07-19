Жамнов о «Спартаке»: «Можно скупить лучших игроков, но у нас нет бюджета. Не хочу строить заоблачные планы, что мы выиграем Кубок Гагарина, однако обязаны стремиться к этому»
Алексей Жамнов поделился мыслями относительно амбиций «Спартака».
«Ни одна команда не строится быстро. Да, можно скупить всех лучших игроков, но у нас нет такого бюджета.
Я не хочу строить заоблачные планы, что в этом сезоне мы точно выиграем Кубок Гагарина, однако мы обязаны об этом мечтать и стремиться к этому.
Только с таким настроем мы можем подняться еще на одну ступень.
Думать: «В плей-офф попали, а дальше – как получится». Это не менталитет сегодняшнего «Спартака», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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