«Калгари» и Кузнецов заключили контракт на два года. Договор с Яном будет двусторонним в первом сезоне, кэпхит – 812 500 долларов
Ян Кузнецов продолжит выступать за «Калгари».
«Флэймс» объявили о продлении контракта с 23-летним защитником. Соглашение рассчитано на два года: в первом сезоне оно двустороннее, во втором – одностороннее. Кэпхит – 812 500 долларов.
Также «Калгари» заключил годичные двусторонние контракты с защитником Джереми Порье и нападающим Рори Кериньшем, зарплата – 775 000 долларов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
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