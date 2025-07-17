«Калгари» и Кузнецов заключили контракт на два года. Договор с Яном будет двусторонним в первом сезоне, кэпхит – 812 500 долларов

Ян Кузнецов продолжит выступать за «Калгари».

«Флэймс» объявили о продлении контракта с 23-летним защитником. Соглашение рассчитано на два года: в первом сезоне оно двустороннее, во втором – одностороннее. Кэпхит – 812 500 долларов.

Также «Калгари » заключил годичные двусторонние контракты с защитником Джереми Порье и нападающим Рори Кериньшем, зарплата – 775 000 долларов.