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  • Ди Марко о контракте Капризова: «Он станет самым дорогим вингером в НХЛ, уверен. Полагаю, зарплата составит около 13,5 млн долларов в год»
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Ди Марко о контракте Капризова: «Он станет самым дорогим вингером в НХЛ, уверен. Полагаю, зарплата составит около 13,5 млн долларов в год»

Энтони Ди Марко считает, что Кирилл Капризов получит 13,5 млн долларов в год.

Действующее соглашение форварда «Миннесоты» со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.

– Каким будет следующий контракт Капризова и станет ли он самым высокооплачиваемым игроком НХЛ после подписания?

– Переговоры начнутся минимум с 12 млн долларов в год. «Даллас» и «Вегас» подписали аналогичные контракты с Микко Рантаненом и Митчем Марнером.

Средняя зарплата Капризова ни в коем случае не будет ниже их, особенно в таком высоконалоговом штате, как Миннесота.

Будет ли Капризов самым высокооплачиваемым игроком? Не думаю, но уверен, что он будет самым высокооплачиваемым вингером.

Полагаю, что средняя зарплата Капризова составит около 13,5 млн долларов, – сказал инсайдер Daily Faceoff Энтони Ди Марко.

Джонстон о новом контракте Капризова: «Если он получит около 15 млн долларов в год, я не удивлюсь. Уверен, что ему заплатят больше, чем Драйзайтлю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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