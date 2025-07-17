«Баффало» и Так заинтересованы в подписании нового контракта. У форварда остался год договора с зарплатой 4,75 млн долларов

«Баффало» намерен подписать новый контракт с Алексом Таком.

Действующее соглашение 29-летнего нападающего с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.

Сообщается, что «Сэйбрс» провели предварительные переговоры с представителями хоккеиста.

Стороны еще не обсуждали сроки или сумму, но выразили взаимную заинтересованность в заключении новой сделки.

В прошлом сезоне Алекс Так набрал 67 (36+31) баллов при полезности «плюс 16» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .