«Баффало» и Так заинтересованы в подписании нового контракта. У форварда остался год договора с зарплатой 4,75 млн долларов
«Баффало» намерен подписать новый контракт с Алексом Таком.
Действующее соглашение 29-летнего нападающего с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.
Сообщается, что «Сэйбрс» провели предварительные переговоры с представителями хоккеиста.
Стороны еще не обсуждали сроки или сумму, но выразили взаимную заинтересованность в заключении новой сделки.
В прошлом сезоне Алекс Так набрал 67 (36+31) баллов при полезности «плюс 16» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
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