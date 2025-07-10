Александр Степанов: «Считаю Ротенберга одним из лучших менеджеров. На тренерском поприще он много что выиграл, команда показывала хороший результат»

Александр Степанов назвал Романа Ротенберга одним из лучших менеджеров.

В июне Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА после того, как команда уступила «Динамо » (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Как стоит оценивать его период работы в СКА именно как главного тренера?

– Считаю его одним из лучших менеджеров. Может быть, это более его сильная сторона.

Но на тренерском поприще он много что выиграл, команда показывала хороший результат при нем. Все хотят занимать первое место, но не всегда получается. Серьезные команды, системы противостоят друг другу.

Посмотрите, сколько ярославский «Локомотив » шел к чемпионству? И в прошедшем сезоне получилось. А сколько у ярославцев до этого не могли выиграть? О таком моменте же никто не говорит, не пишет. Тоже есть вопросы.

Система работала, есть деньги, школа, молодые ребята, которые играют в сборной на основных ролях. Но что-то не получалось. А в этом году выиграли, – сказал бывший нападающий «Динамо» и «Ак Барса» Александр Степанов .