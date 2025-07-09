Дмитрий Федоров стал тренером «Атланта» из МХЛ. Ранее экс-комментатор и руководитель КХЛ-ТВ работал помощником в «Реакторе» и «Чайке»

Дмитрий Федоров стал тренером «Атланта» из Olimpbet МХЛ.

Бывший комментатор и руководитель КХЛ-ТВ ранее работал ассистентом в других клубах лиги – «Чайке» и «Реакторе».

«Дмитрий Юрьевич Федоров присоединился к «Атланту ». В этом сезоне он будет работать тренером в нашей команде!

Приветствуем Дмитрия Юрьевича!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

МХК «Атлант» выступит в Серебряном дивизионе Западной конференции Olimpbet МХЛ.