Дмитрий Федоров стал тренером «Атланта» из МХЛ. Ранее экс-комментатор и руководитель КХЛ-ТВ работал помощником в «Реакторе» и «Чайке»
Дмитрий Федоров стал тренером «Атланта» из Olimpbet МХЛ.
Бывший комментатор и руководитель КХЛ-ТВ ранее работал ассистентом в других клубах лиги – «Чайке» и «Реакторе».
«Дмитрий Юрьевич Федоров присоединился к «Атланту». В этом сезоне он будет работать тренером в нашей команде!
Приветствуем Дмитрия Юрьевича!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
МХК «Атлант» выступит в Серебряном дивизионе Западной конференции Olimpbet МХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал МХК «Атлант»
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