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Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна перешел в NCAA и будет играть за университет Пенсильвании

Гэвин Маккенна продолжит карьеру в NCAA.

17-летний канадский нападающий, который считается фаворитом драфта НХЛ-2026, сообщил, что будет выступать за университет штата Пенсильвания в предстоящем сезоне.

В прошлом сезоне Гэвин Маккенна был назван игроком года в CHL.

Форвард стал вторым бомбардиром в Западной хоккейной лиге (WHL), набрав 129 (41+88) очков в 56 матчах регулярного сезона за «Медисин Хэт». Он также был признан самым полезным игроком лиги с показателем «плюс 60».

Гэвин также стал третьим бомбардиром в плей-офф WHL, набрав 38 (9+29) очков в 16 матчах, что помогло «Медисин Хэт» выиграть чемпионат лиги и попасть в розыгрыш Мемориального кубка.

На этом турнире нападающий набрал 6 (3+3) баллов в 4 играх и был включен в символическую сборную.

С сезона-2025/26 к выступлениям в студенческом чемпионате США допускаются игроки, выступавшие за клубы Канадской хоккейной лиги (CHL). Действовавший ранее запрет на такие переходы был снят.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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