Клубы НХЛ впервые потратили более 1 млрд долларов в 1-й день открытия рынка. Расходы «Нэшвилла» – 111,5 млн
Клубы НХЛ заплатили игрокам более 1 млрд долларов во время открытия рынка.
За первые сутки на свободных агентов потратили 1,12 миллиарда долларов – это рекорд.
Самые большие расходы у «Нэшвилла». Клуб заключил контракты на 111,5 миллионов долларов со Стивеном Стэмкосом, Джонатаном Маршессо, Брэди Шеем и Скоттом Уэджвудом, а также продлил соглашения с Юусе Саросом и Александром Каррье.
Меньше всех потратил «Анахайм», продливший контракты с тремя игроками.
Во вторых, Аскаров полностью провалил плей офф АХЛ, и не убедил что готов быть основным на уровне НХЛ
В третьих, Тротц, судя по подписаниям, хочет взять чашку, и сделать это с опытным Саросом(который входит в вратарский топ последних сезонов) шансов гораздо больше чем с перспективным Аскаровым
Как пример контракты Рейнхарта и Генцеля.
Сумма примерно близкая 8.625 и 9.0 Восемь и семь сезонов.
Оба контракта антивыкупные, так как вся основная сумма заложена в бонусы. У Сэма на 6 лет полный запрет и на обмены и на выставление на драфт отказов. У Джейка на 4 года и то и другое. И только после 6 лет Сэма можно поменять в 16 команд а Джейка после 4 лет в 10 команд.