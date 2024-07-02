Клубы НХЛ впервые потратили более 1 млрд долларов в 1-й день открытия рынка. Расходы «Нэшвилла» – 111,5 млн

Теги Нэшвилл НХЛ Стивен Стэмкос Брэди Шей Джонатан Маршессо Юусе Сарос Александр Каррье деньги Хоккей

Клубы НХЛ заплатили игрокам более 1 млрд долларов во время открытия рынка.

За первые сутки на свободных агентов потратили 1,12 миллиарда долларов – это рекорд.

Самые большие расходы у «Нэшвилла». Клуб заключил контракты на 111,5 миллионов долларов со Стивеном Стэмкосом, Джонатаном Маршессо, Брэди Шеем и Скоттом Уэджвудом, а также продлил соглашения с Юусе Саросом и Александром Каррье.

Меньше всех потратил «Анахайм», продливший контракты с тремя игроками.

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12 комментариев
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Ответ Egorkriv71
Да, только жаль в Нэшвилле кроме Форсберга совершенно не приживаются нападающие. Жалко их молодых напов системы, прямо сейчас можно менять всех-все равно нет смысла там быть. Ну и главная подлость, безусловно, к Аскарову. Продление Сароса это еще нормально, но взять ему с рынка бэкапа... зачем вы его вообще брали в 1 раунде, что еще нужно было показать нашему киперу, чтобы его вщять в основу?
К чему эта истерика? Команды, которые на что-то рассчитывают, не заходят в сезон с бэкапом с тремя играми в НХЛ. Ему нужна практика и лучше её в АХЛ набирать, чем без вариантов сидеть под Саросом. В этом сезоне будут чаще подтягивать к основе - если хорошо себя покажет, то бэкапа сплавить куда-нибудь не проблема.
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Владельцы клубов НБА: "Копейки, сущие копейки"
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Ответ Egorkriv71
Да, только жаль в Нэшвилле кроме Форсберга совершенно не приживаются нападающие. Жалко их молодых напов системы, прямо сейчас можно менять всех-все равно нет смысла там быть. Ну и главная подлость, безусловно, к Аскарову. Продление Сароса это еще нормально, но взять ему с рынка бэкапа... зачем вы его вообще брали в 1 раунде, что еще нужно было показать нашему киперу, чтобы его вщять в основу?
Во первых, никакой подлости, чисто бизнес
Во вторых, Аскаров полностью провалил плей офф АХЛ, и не убедил что готов быть основным на уровне НХЛ
В третьих, Тротц, судя по подписаниям, хочет взять чашку, и сделать это с опытным Саросом(который входит в вратарский топ последних сезонов) шансов гораздо больше чем с перспективным Аскаровым
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Нэшвилл наконец то нацелился па КС.
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наше дорогое латентное(или теневое) Тротцкое Контендерство) Но хотелось бы, чтобы конвертировалось уже во"что-нибудь" )
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Условия контрактов топовых игроков становятся максимально кабальными для клубов.
Как пример контракты Рейнхарта и Генцеля.
Сумма примерно близкая 8.625 и 9.0 Восемь и семь сезонов.
Оба контракта антивыкупные, так как вся основная сумма заложена в бонусы. У Сэма на 6 лет полный запрет и на обмены и на выставление на драфт отказов. У Джейка на 4 года и то и другое. И только после 6 лет Сэма можно поменять в 16 команд а Джейка после 4 лет в 10 команд.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Нэшвилл наконец то нацелился па КС.
У Йоси пубертатный период заканчивается, так что нужно пробовать.
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Ответ Egorkriv71
Какая практика? Третий сезон в АХЛ? Вратарю, которого взяли в 1 раунде и он не разваливается морально как Найт и Косса? А может лучше просто трейдануть и получить активы какие-нибудь, ведь половине лиги нужен перспективный вратарь ПРЯМО СЕЙЧАС, а не через 8 лет? Пожалуй, одна из худших систем подвода молодежи к основе, наравне с Айлами и Детройтом
а что за инфа по коссе?
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