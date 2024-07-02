Клубы НХЛ впервые потратили более 1 млрд долларов в 1-й день открытия рынка. Расходы «Нэшвилла» – 111,5 млн

Клубы НХЛ заплатили игрокам более 1 млрд долларов во время открытия рынка.

За первые сутки на свободных агентов потратили 1,12 миллиарда долларов – это рекорд.

Самые большие расходы у «Нэшвилла». Клуб заключил контракты на 111,5 миллионов долларов со Стивеном Стэмкосом, Джонатаном Маршессо, Брэди Шеем и Скоттом Уэджвудом, а также продлил соглашения с Юусе Саросом и Александром Каррье.

Меньше всех потратил «Анахайм», продливший контракты с тремя игроками.