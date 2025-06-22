Фарм «Флориды» сократил отставание от фарма «Ванкувера» в финале АХЛ (2-3). Пулюярви принес «Шарлотт» победу в овертайме 5-го матча серии

Фарм «Флориды» сократил отставание от фарма «Ванкувера» в финале Кубка Колдера.

«Шарлотт» обыграл «Эбботсфорд» (4:3 ОТ) в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ (2-3).

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Чекерс» Йессе Пулюярви. Финский форвард набрал 1+1 в матче и стал первой звездой.

В текущем плей-офф на счету 4-го номера драфта НХЛ-2016 11 (3+8) баллов в 17 играх.

У «Кэнакс» 2 шайбы забросил форвард Линус Карлссон (12-й и 13-й голы в текущем плей-офф), вратарь Артур Шилов отразил 36 из 40 бросков.

Российский защитник «Эбботсфорда» Кирилл Кудрявцев отметился результативной передачей. На счету 21-летнего игрока 10 (1+9) очков в 20 играх в плей-офф при полезности «+17».